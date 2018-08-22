برلين: مساعي دمج اللاجئين في سوق العمل تسير جيدا

أخبار الآن | برلين - المانيا (وكالات)



قالت وكالة العمل الألمانية إن مساعي دمج اللاجئين في سوق العمل بالبلاد تسير بطريقة جيدة، إذ حصل 300 ألف لاجئ من 8 دول على عمل حتى ربيع العام الجاري.

وشهدت ألمانيا قدوم أكثر من مليون لاجئ ومهاجر ما بين عامي 2015 و2016، إلا أن عدد الواصلين الجدد تراجع بحدة في الأعوام الأخيرة.

وقال مدير الوكالة الفيدرالية للعمل، ديتليف شيله، لوكالة الانباء الألمانية الثلاثاء إن الاحصائيات "أفضل قليلا من المتوقع".

فبحلول مايو كان أكثر من 300 ألف لاجئ من سوريا وأفغانستان وإريتريا والعراق وإيران ونيجيريا وباكستان والصومال قد حصلوا على وظائف، أكثر بـ103 ألف وظيفة عن العام الماضي.

وسجل أكثر من 187 الف لاجئ كعاطلين في يوليو، وهو عدد ظل ثابتا نسبيا لشهور. ولايزال تعلم اللاجئين الألمانية من المتطلبات الأساسية.

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