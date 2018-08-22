البغدادي يدعو مسلحي داعش إلى الاستمرار في القتال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بثت وكالة تابعة لتنظيم داعش تسجيلاً صوتياً منسوباً لزعيمه أبو بكر البغدادي هو الأول له منذ قرابة العام.

البغدادي الذي ظهر يائساً في التسجيل، دعا مقاتلي التنظيم وأنصارَه إلى الاستمرار في القتال، في الوقت الذي يعيش فيه داعش أسوأ أيامه مع تقلص مناطق احتلاله في سوريا والعراق، والإنقسامات التي تعصف به بالتزامن مع الترويج للأكاذيب التي يحاول التنظيم من خلالها تأكيد صموده المزعوم.



المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الكولونيل شون رايان، كان قد أكد في وقت سابق أن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي يمكن أن يكون في أي مكان، لكنه لا يمتلك أي قدرة قتالية .



هذا ولم يتسن لنا التحقق من التسجيل الصوتي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي أن داعش خصم صعب وإن قلت أعداده كثيرا، مؤكدا أن التحالف سيواصل محاربته، مشيرا إلى أن الوضع السياسي في العراق صعب حاليا .

وتابع إن «التحالف يأخذ أي تهديدات على محمل الجد، لكن هدفه هو محاربة داعش»، لافتا إلى أن القوات الكردية تابعة للقوات العراقية، وأن التحالف يتعامل معهم عبر الحكومة المركزية .

وحول الوضع في سوريا، اكتفى المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بالقول إنه مختلف عن الأوضاع العراق، نظرا لشدة التعقيدات فيه.





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