اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش شمالي روسيا
أخبار الآن | روسيا - (وكالات)
ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش في مدينة نور يلسك شمالي روسيا.
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي في إقليم كراسنويارسك أن أفرادَ الخلية المتطرفة روجوا علنا لتنفيذ هجمات إرهابية، ودعوا المشاركة في القتال في صفوف الجماعات المتشددة، وعملوا على تجنيد وإرسال مواطنين روس إلى مناطقَ تشهد نزاعات مسلحة. كما صادرت قوات الأمن الروسية وسائل إتصال نسقوا بواسطتها نشاطاتهم وكتبا متطرفة وبطاقات مصرفية. استخدمت لتحويل أموال لصالح "داعش".
مصدر الصورة: gettyimages
Source:TASS - gettyimages
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