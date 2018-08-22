اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش شمالي روسيا

... القبض على خلية تابعة لتنظيم القاعدة في اليمن ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن جنوب اليمن القبض على خلية تابعة للقاعدة

... الخليج: القبض على خلية من تنظيم الإخوان المصري في الإمارات ذكرت صحيفة الخليج الاماراتية ان السلطات الأمنية في الدولة ألقت القبض على خلية

... صور: أشهر 10 جاسوسات في التاريخ لا تتوانى أجهزة المخابرات على مستوى العالم في استخدام كافة السبل لتحقيق أهدافها، بما في ذلك استغلال أنوثة المرأة للحصول على معلومات من الدول الأخرى.

... المؤبد 5 مرات لمنفذ هجوم مطار فلوريدا الدموي كان سانتياغو "28 عاماً" قد أقر بجميع أفعاله في 23 من مايو/آيار الماضي في 5 تهم بعنف أسفر عن قتل في مطار دولي وستة تهم بعنف أسفر عن إصابات جسيمة في مطار دولي.

... بعد ستين عاماً .. كوريون جنوبيون يلتقون أسرهم في الشمال تجمع العشرات من الكوريين الجنوبيين معظمهم من كبار السن عشية لقائهم الأول المنتظر مع ذويهم الكوريين الشماليين الذين إنفصلوا عنهم منذ الحرب (1950-1953).