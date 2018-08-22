إدانة بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لإدانة هيئة محلفين للمدير السابق لحملته الانتخابية بول مانافورت بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه رجل جيد.

ودانت هيئة المحلفين مانافورت في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016.

ونقلت فرانس برس عن ترامب قوله "أنا حزين جدا لهذا الأمر"، معتبرا أن الإدانة جزء من "حملة اضطهاد" أعقبت انتخابات 2016.



وقال ترامب "لقد عمل مانافورت لصالح الكثير من الناس"، مشيرا إلى حملات سابقة للرئيس الراحل رونالد ريغان والمرشح لمنصب نائب الرئيس بوب دول، مضيفا "ما حصل أمر محزن للغاية، وهذا لا علاقة له بالتواطؤ الروسي".



وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئية في 10 تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت ببقية التهم الثماني والتي تتضمن 5 تهم بالاحتيال الضريبي، وتهمتان بالاحتيال المصرفي، وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.



من جانبه قال محامي مانافورت، كيفن داونينغ إن موكله "يدرس كل الخيارات"، وشكر القاضي على "محاكمة عادلة".



ونجمت قضية مانفورت عن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، واحتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.



وطُرحت القضية أمام هيئة المحلفين بعد 12 يوما من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية، وخيانة ،وإنفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب.

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