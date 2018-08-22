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إنتحاري مانشستر مرتبط بالأخوان المسلمين في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير أمنية في لندن أن الانتحاري الذي نفذ هجوم مدينة مانشستر و أودى بحياة 22 شخصا كان على صلة بتنظيم الأخوان المسلمين في ليبيا. و أوضحت هذه التقارير أن مصطفى غراف وهو إمام في مسجد ديدسبري في مانشستر ، بدا أنه دعا إلى ما وصفته بالكفاح المسلح في سوريا والعراق في عام 2016 ، بينما كان سلمان عابدي الذي فجر نفسه في حفل أريانا غراندي في مانشستر وقتل 22 شخصا كان حاضرا بانتظام في المسجد.

و كان للإمام المثير للجدل ، الذي كان يتحدث في نفس المسجد الذي حضره مهاجم مانشستر ، علاقات مع أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة الليبية ومفتي ليبيا السابق ، الذي أظهر الدعم للجماعات المتطرفة ، وقد تم الكشف عنه.

ووفق التقارير الأمنية فيعتقد أن غراف يعرف محمد عماري ، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين وجزء من مجلس الرئاسة الليبي الذي تدعمه الأمم المتحدة ، والذي من المفترض أن يمهد الطريق لحكومة جديدة.

ظهر الواعظ في الصور مع أماري زايد في مؤتمر عام 2015 في بروكسل , وكان أماري قد أعرب في وقت سابق عن دعمه لكتائب الدفاع في بنغازي ، وهي جماعة مرتبطة بجماعات ليبية إرهابية ومنها "أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة". و يبدو أن يوسف القرضاوي رجل دين الإخوان المسلمين نشر عام 2014 على موقعه ما يشير إلى غراف كعضو في الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين.

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