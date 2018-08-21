هجوم في محطة كينجزبري في بريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)





أفادت وكالة رويترز بإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار في محطة كينجزبري في لندن...ولم ترد معلومات اضافية حول طبيعة الهجوم .

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم شرطة لندن قوله "تلقت الشرطة وجهاز الإسعاف في لندن تقارير في حوالي الساعة 2145 مساء الاثنين عن إطلاق نار في كينجزبري رود".

وقالت الشرطة البريطانية إن إطلاق النار في محطة أنفاق كينغزبري بلندن ليس عملا إرهابيا

على صعيد متصل تنظر محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن يوم 31 أغسطس/ آب الجاري، في قضية المهاجم الذي دهس عدداً من الأشخاص بسيارته، أمام البرلمان البريطاني.

وأمرت محكمة وستمنستر في لندن، برئاسة القاضية إيما اربوثنوت بحبس المهاجم بعد توجيه تهمة محاولة القتل له.

ووجهت المحكمة لصالح خاطر، وهو بريطاني من أصل سوداني، تهمة دهس عدد من الدارجين ثم ضباط شرطة، الثلاثاء الماضي، فيما لم يدفع خاطر ببراءته كما لم يقر بذنبه.

وأكد خاطر، الذي كان يرتدي قميصاً قطنياً رمادي اللون وسروالاً أبيض، اسمه وتاريخ ولادته وجنسيته وعنوانه في برمنجهام بوسط إنجلترا.



اقرأ أيضا:

ما هو مصير مقاتلي النصرة في ادلب؟