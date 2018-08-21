مصرع 10 أشخاص جراء فيضان في منطقة كالابريا الإيطالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



لقي 10 أشخاصٍ مصرعهم بعدَ فيضانِ جدولٍ جبلي فجأة في منطقةِ كالابريا الإيطالية، بحسبِ ما أوردت أجهزةُ الطوارئِ المحلية الإيطالية، وتجري عملية بحثٍ وإنقاذٍ تشاركُ فيها مروحية للعثورِ على مفقودينَ محتملين. ولم يتضح عددُ الأشخاصِ الذينَ كانوا في المنطقة عندَ فيضانِ الجدول.

وأكدت هيئة الدفاع المدني في منطقة كالابريا العثور على 10 جثث وإصابة 7 أشخاص بجروح جراء فيضان لمياه نهر راغانيلو الجبلي، بسبب الأمطار الغزيرة. ولا يزال 3 أشخاص على قوائم المفقودين.

وفي وقت سابق ذكرت هيئات الإنقاذ عن العثور على جثث 4 رجال و4 نساء، قبل العثور على الضحيتين الأخريين. وتم كذلك إنقاذ 18 شخصا.

وتشير الأنباء الواردة إلى أن الضحايا كانوا سياحا تسلقوا الجبال في محمية محلية، وأن هناك مجموعات أخرى من السياح لا تزال عالقة في الجبال جراء الفيضان.

ولم يتم التعرف على جنسيات السياح الذين لقوا حتفهم، لكنه من المعروف أن غالبية من يزورون محمية بولينو الوطنية هم مواطنون إيطاليون من مختلف مناطق البلاد.

وفي وقت سابق شهد هذا الجزء من المنطقة هطول أمطار غزيرة لساعات رافقتها رياح قوية. إلا أن هذه الاحوال الجوية هدأت لاحقا.



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