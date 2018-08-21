كيرلا الهندية تشهد أسوأ فيضانات منذ قرن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

تعاني ولاية كيرلا الهندية فيضاناتٍ غير مسبوقة، وهو ما تسببَ في مقتلِ المئاتِ ووقوعِ خسائرَ مادية جسيمة. وما زالَ الآلافُ ينتظرونَ إنقاذهم، بعدما تقطعت بهم السبلُ نتيجةَ السيول.

أسوء فيضانات منذ قرن، تشهدها كيرلا الهندية، أسهمت بمقتل أكثر من 400 شخص وتشريد آلاف آخرين.

سيول الفيضانات تسببت بانهيارات أرضية جرفت قرى بأكملها في الولاية الساحلية الواقعة جنوبي غرب الهند.

وزاد ارتفاع منسوب المياه، من صعوبة وصول الإمدادات الغذائية والاحتياجات الأساسية للسكان ومنعهم من الوصول للمناطق الآمنة.

وفي إحصاءات مبدئية، قدرت الحكومة حجم الخسائر التي نتجت عن الفيضانات بأكثر من 3 مليارات دولار، فيما أبدت خشيتها من تفشي الأمراض بين مليوني شخص.

ويتمثل الهم الأساسي لحكومة الولاية الآن، في إنقاذ آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل ولم يتلقوا أي مساعدات منذ أيام.

وقد هطلت على كيرلا معدلات أمطار تزيد بمقدار يفوق الثلث وفقا لما أعلنه مركز الأرصاد الهندية.

ولم يتوقع السكان أن تحصد الأمطار الموسمية التي اعتادوا عليها، المئات منهم وتشرد الآلاف.

وعلى إثر ذلك سارعت فرق الإنقاذ مستخدمة مئات القوارب والطائرات المروحية للبحث عن مفقودين عالقين تحت الأنقاض مع توجيه نداءات للمناطق الأخرى لتقديم المساعدة للمتضررين.

وفي الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار على كافة أنحاء الولاية، بدأ السكان يتنفسون الصعداء مع انحسار مياه الفيضانات في بعض المناطق، الأمر الذي مكنهم من الوصل إلى آلاف المحاصرين في الولاية.

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