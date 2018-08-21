فيضانات الهند تشرد أكثر من مليون شخص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت السلطاتُ الهندية أن أكثر من مليونِ شخصٍ تم إيواؤهم في مخيماتٍ أقيمت للمهجرينَ في ولاية كيرلا جنوبي البلاد التي ضربتها أمطارٌ موسمية عنيفة أسفرت عن مقتلِ أكثر من 400 شخص.

وقدرت السلطاتُ المحلية قيمةَ الخسائر بثلاثةِ ملياراتِ دولار وهو مبلغٌ يرجحُ أن يرتفعَ مع انحسارِ المياه الذي يكشفُ حجمَ الأضرار. ولا يزال الآلاف من الأشخاص عالقين في خمس قرى



ولا يزال الآلاف من الأشخاص عالقين في خمس قرى حول chengannur أحد أكثر الاقاليم تضررا بالفيضانات التي تعرضت لها المنطقة، ما تسبب بانهيارات أرضية وفيضانات جرفت قرى بأكملها.

ولجأ نحو 353 ألف شخص إلى 3026 مخيما أقيمت لإيوائهم في وقت انتشر الجيش وقوات جوية لمساعدة الأشخاص العالقين.

وأصدر السكان نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرين إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات الانقاذ. وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي قام بجولة جوية قصيرة لتفقد الولاية السبت، منحها 75 مليون دولار فورا لمساعدتها على مواجهة الكارثة.

وأكدت هيئة الدفاع المدني في منطقة كالابريا العثور على 10 جثث وإصابة 7 أشخاص بجروح جراء فيضان لمياه نهر راغانيلو الجبلي، بسبب الأمطار الغزيرة. ولا يزال 3 أشخاص على قوائم المفقودين.

وتشير الأنباء الواردة إلى أن الضحايا كانوا سياحا تسلقوا الجبال في محمية محلية، وأن هناك مجموعات أخرى من السياح لا تزال عالقة في الجبال جراء الفيضان.

ولم يتم التعرف على جنسيات السياح الذين لقوا حتفهم، لكنه من المعروف أن غالبية من يزورون محمية بولينو الوطنية هم مواطنون إيطاليون من مختلف مناطق البلاد. وفي وقت سابق شهد هذا الجزء من المنطقة هطول أمطار غزيرة لساعات رافقتها رياح قوية. إلا أن هذه الاحوال الجوية هدأت لاحقا.

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