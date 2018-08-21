طالبان تطلق سراح 60 مدنيا وتحتجز 20 من الشرطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلقت طالبان سراح أكثر من 160 مدنيا، ولا تزال تحتجز 20 رهينة على الأقل من رجال الجيش والشرطة، بعد خطفها ثلاث حافلات في شمال أفغانستان. وفي وقت سابق سقط عدد من الصواريخ بالقرب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، بالتزامن مع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين بالحي القديم في المدينة.

وكان مسلحون من طالبان احتجزوا نحو 200 راكب قرب إقليم قندوز الشمالي أمس الاثنين أثناء سفرهم إلى العاصمة كابول. وقال غلام رباني عضو المجلس المحلي في قندوز: "وصل أكثر من 160 مدنياً بسلام إلى منازلهم ونقلت طالبان 20 على الأقل من رجال الجيش والشرطة إلى مكان غير معلوم".

وقامت طوافات عسكرية بإطلاق النار فوق مسجد عيدكاه في حي ركا خانه، حيث تصاعد الدخان فيما قالت الشرطة ووزارة الداخلية إن اشتباكات تجري وسط تواجد أمني مكثف قرب استاد كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة "فرانس برس" إن "مجموعة من الإرهابيين سيطرت صباح اليوم على مبنى في ركا خانه، وأطلقوا عدة صواريخ على كابول. أصيب شخصان فيما تشتبك قوات الأمن مع الإرهابيين".

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي أن اشتباكات جارية قرب المسجد، دون أن يتمكن من تأكيد وقوع إصابات. وقال إن "الشرطة فرضت طوقا أمنية على المنطقة".

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