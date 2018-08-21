سقوط صواريخ على كابول ولا أنباء عن المنفذين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

سقط عدد من الصواريخ بالقرب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، بالتزامن مع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين بالحي القديم في المدينة. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. ويأتي هذا التطور، عقب رفض طالبان مقترحَ الرئيس الأفغاني بوقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى.

وجاء الاقتراح عقب أسبوع من العنف الاستثنائي اقتحم خلاله عناصر طالبان عاصمة ولاية غزني وكثفوا القتال ضد قوات الأمن في أنحاء البلاد ما أسفر عن مقتل المئات. وقال الرئيس الأفغاني إن مكتبه تخلص من "جميع العقبات" في طريق السلام، مؤكداً أن الإعلان جاء عقب مشاورات أجراها مع علماء دين وأحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني.

ورفضت طالبان اقتراح الرئيس الأفغاني أشرف غني وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر، وهو عرض رحبت به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بعد 17 عاماً من الحرب. يذكر أن الحكومة الأفغانية عرضت الهدنة خلال خطاب بمناسبة عيد الاستقلال في وقت متأخر الأحد.

واختطفت طالبان، الإثنين، أكثر من 100 مدني من بينهم نساء وأطفال، في كمين شمالي البلاد.وإلى جانب طالبان، يشن تنظيم داعش هجمات في أفغانستان، كان آخرها ما عرف بـ" مجزرة كابل" التي استهدفت مركزا تعليميا، الأسبوع الماضي، وأودت بحياة 34 قتيلا.

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