ترامب يعلن أن إنهاء الخلاف مع الصين ليس مرهونا بوقت محدد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلن الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يتوقعُ إحرازَ الكثيرِ من التقدم عبر المباحثات مع الصين هذا الأسبوع في واشنطن. وقال ترامب في مقابلة إنه ليس لديهِ "إطارٌ زمني" محدد لإنهاء الخلاف التجاري مع الصين.

وتجرى المحادثات هذا الأسبوع مع بدء سريان رسوم أمريكية على بضائع صينية بقيمة 16 مليار دولار إلى جانب رسوم انتقامية فرضتها بكين على بضائع أمريكية بقيمة مماثلة. ويعقد مكتب الممثل التجاري الأمريكي جلسات أيضا هذا الأسبوع لبحث اقتراحات بفرض رسوم على بضائع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار.

وقال ترامب إن مفاوضين صينيين سيصلون قريبا مضيفا أنه لا يتوقع الكثير من النقاشات متوسطة المستوى. وكان ترامب قد طلب من مستشاريه التجاريين الكبار دراسة ما إذا كان يجب رفع الرسوم على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار من 10 بالمئة كما هو مقرر إلى 25 بالمئة.

بعدها هددت الصين بفرض رسوم إضافية على بضائع أميركية متفرقة قيمتها 60 مليار دولار، وهو ما اعتبره المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو: "ردا ضعيفا". وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، التهديد الذي تلوح به بلاده بأنه "مبرر بالكامل وضروري".

وقال في حديث على هامش مؤتمر حول الأمن في سنغافورة "أما فيما يتعلق بما إذا كان أداء اقتصاد الصين جيدا أم لا، أعتقد أن كل شيء واضح للغاية أمام المجتمع الدولي بأكمله"، مضيفا أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي.

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