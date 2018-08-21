ترامب يعرب عن رغبته بعقد اجتماع ثان مع كيم جونغ أون

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (وكالات)

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، استعداده ورغبته في عقد اجتماع آخر مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للمرة الثانية. ترامب الذي التقى بكيم جونغ اون في سنغافورة في 12 يونيو الماضي قال ان كوريا الشمالية قامت بخطوات نحو نزع الأسلحة النووية، على الرغم من الشكوك واسعة النطاق حول استعداد كيم للتخلي عن ترسانته النووية.

وأوضح في مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز": انه على الأرجح، سيجتمع مع كيم جونغ أون مرة ثانية، مشيرًا إلى أن العديد من الأشياء الجيدة تحدث خلال المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وأكد: "أوقفت التجارب النووية، وأوقفت اختبارات الصواريخ، واليابان معجبة بذلك، ومن يعلم؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ دعونا نرى".

وشدد ترامب على "وجود كيمياء عظيمة" بينه وبين ترامب، لتخفيف الأزمة النووية التي أثارت العام الماضي مخاوف من حرب كورية جديدة. وقال ترامب: "أنا أعجبه وهو يعجبني.. لم يتم إجراء اختبارات الصواريخ الباليستية منذ فترة.. ولديّ علاقات شخصية جيدة للغاية مع زعيم كوريا الشمالية كيم، وأعتقد أن هذا هو ما يحافظ على العلاقات". وعند سؤاله عن إمكانية عقد لقاء ثان، قال ترامب: "في الغالب سنقوم بعقد مثل هذا اللقاء.. ولكنني لا أريد أن أعلق"، ولم يوفر ترامب أي معلومات عن الموعد.



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