ترامب: ليس هناك تواصل مع إيران بشأن محادثات محتملة

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (وكالات)



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس هناك تواصل مع إيران بخصوص محادثات محتملة.

مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون اكد اليوم إن عدم امتلاك إيران القدرة على تصنيع أسلحة نووية مسألة تشكل أهمية قصوى بالنسبة الى الولايات المتحدة.

واستبعد الرئيس ترامب تقديم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح قس أمريكي محتجز. وقال إنه غير قلق من أن يكون للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها أثر يضر بالاقتصاد الأوروبي.

وقال "أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحا. لن تكون هناك تنازلات".

وكشف الرئيس الأمريكي عن أنه سيبحث رفع العقوبات عن روسيا إذا اتخذت خطوات للعمل مع بلاده بشأن قضايا مثل سوريا وأوكرانيا.

وقال ترامب إنه لا يتوقع إحراز الكثير من التقدم عبر المباحثات مع الصين هذا الأسبوع في واشنطن، لافتا إلى أنه ليس لديه "إطار زمني" لإنهاء الخلاف التجاري مع الصين.



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