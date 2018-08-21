استجواب ممثلة إيرانية والسبب تغريداتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استدعت المحكمة الإيرانية الممثلة باراستو صالحي، بعد أن نشرت تغريدات على توتير تنتقد فيها الوضع الاقتصادي والذي أدى إلى احتجاجات في البلاد.

كما صرحت الممثلة الإيرانية باتهام القاضي لها بالدعاية ضد النظام وتضليل الرأي العام وذلك في بث مباشر عبر حسابها على إنستغرام.

حيث تضمنت تغريدتها الوضع الاقتصادي في الدولة والأوضاع المعيشية المتدهورة التي يعاني منها المواطنون الإيرانيون في ظل إنتشار الغلاء في الأسواق وانهيار العملة وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة والفقر والإدمان ، كما ذكرت المحسوبيات والرشاوى والفساد بين كبار المسؤولين في الدولة.

وأشارت صالحي: "أنا أقف إلى جانب الشعب وليس لدي أي حزب أو مجموعة أو جهة. أنا أعكس فقط ما يجري وأنقل أحاديث الناس".

كما ذكرت باراستو كلما نتحدث نواجه التهديدات وإذا لم نتحدث يتم اتهامنا بأننا فنانون متسلقون.. أكثر من مرة سألني الناس لماذا لم أخرج إلى الشوارع معهم؟".

وكشفت باراستو عن قوة الرقابة المفروضة على الفنانين الإيرانيين، حيث قالت : "عندما يكون عنوانك وهاتفك ومكتبك، وجميع معلوماتك مراقبة. ألا تشعرون بالخطر؟

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