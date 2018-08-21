إتهامات لفنزويلا بارتكاب جرائم ضد الانسانية

أخبار الآن | بوينس آيرس - الارجنتين (وكالات)



أعلن رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري أن 3 دول على الأقل، هي الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب فتح تحقيق مع فنزويلا بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية. وكانت سلطات الدول المذكورة قد انتقدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو... وطالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء انتخابات حرة والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى البلاد.

وقال ماكري في مقابلة مع قناة "سي أن أن"، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "هذا صحيح، والتحضير جار. وأنا لا أشكك في أن هناك انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان في فنزويلا، واضطهادا للمعارضة والمواطنين بشكل عام".

وفي معرض حديثه عن الدول التي ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص، قال ماكري: "سأنفذ الجزء الخاص بي من العمل. وأنا على قناعة بأن كولومبيا ستفعل ذلك أيضا، وتشيلي بالتأكيد. وقد تكون هناك باراغواي أيضا".

وأضاف أن إعداد الوثائق سيستغرق عدة أسابيع. كما لم تعترف الدول المذكورة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في مايو الماضي، والتي فاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو في ظل مقاطعة معظم قوى المعارضة لها.

المزيد من الأخبار

مصرع 10 أشخاص جراء فيضان في منطقة كالابريا الإيطالية

هجوم في محطة كينجزبري في بريطانيا