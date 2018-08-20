هجوم إرهابي على إحدى قرى شمال شرقي نيجيريا

أخبار الآن | بورنو - نيجيريا - (وكالات)

قُتل حوالي 19 شخصاً في هجوم إرهابي على إحدى قرى شمال شرق نيجيريا، وفق تصريحات أحد الناجين من الهجوم، مصادر محلية قالت إن الإرهابيين هاجموا قرية بولاية بورنو في الثانية من صباح الأحد، بالتوقيت المحلي مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد ما إذا كان المهاجمون ينتمون لجماعة بوكو حرام أم لتنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وأكد احد الناجين أنه أحصى 19 قتيلاً، لكن أحد عمال الإغاثة في مخيم لاستقبال الناجين، طلب عدم نشر اسمه، قال إن عدد الضحايا بلغ 63 قتيلاً. وتعاني نيجيريا من العمليات الإرهابية التي تشنها جماعة بوكو حرام؛ والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، كما أجبر 2،6 مليون مواطن على ترك منازلهم في شمال شرق نيجيريا، منذ 2009، حتى عام 2017.

وكان حكام الولايات النيجيرية قد وافقوا على منح الحكومة مليار دولار من صندوق النفط الخاص بالبلاد لمساعدتها في قتال جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

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