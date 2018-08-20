ما أهمية قتل ابراهيم العسيري صانع القنابل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

بعد ترجيح تقريرٍ للأمم المتحدة، قَتْلَ ابراهيم العسيري صانع القنابل في اليمن، أكدت مصادر يمنية في الساعات الماضية الخبر. ولعل أهمية قتل العسيري تَكْمُن في أنه يعتقد أنه كان يسعى إلى تطوير قنبلة يصعب على أجهزة المطاراتِ كشفها.

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ووفقا لسيرته الذاتية فقد ارتبط اسمه بعدد من العمليات الإرهابية الكبرى، لعل أبرزها في عام 2009، عندما حاول النيجيري عمر فاروق عبد المطلب تفجيرَ طائرةٍ متجهةٍ الى الولايات المتحدة بقنبلةٍ مُخبأةٍ في ملابسه الداخلية، إلا أنها لم تنفجر، ما ساعد مَكْتَبَ التحقيقات الفدرالية إلى التعرف على بصمة العسيري الموجودةِ على القنبلة.

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تقرير الامم المتحدة أوضح أنه منذ منتصف العام 2017 عانى التنظيم من خسائر كبيرة في صفوف قيادييه بسبب عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن والتي تشنها قوات التحالف العربي وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما رشح من التقرير ان ابراهيم العسيري ربما يكون قد قتل خلال النصف الثاني من العام 2017 وان قتله شكل ضربة قوية لتنظيم القاعدة.

ووفق التقارير العسكرية فان نحو 100 من قيادات التنظيم الإرهابي قد قتلوا في محافظات حضرموت وابين وشبوة.

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