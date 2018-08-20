علي خامنئي يعين جنرالا جديدا للقوات الجوية

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عين المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الجنرال "عزيز نصير زادة"، قائداً جديداً للقوات الجوية، ويأتي هذا التعيين في سبيل تغييرات لقادة الجيش، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. حيث كان نصير زاده يقود طائرة إف-14 تومكات، وشارك ضمن الحرب العراقية الإيرانية، إلى جانب أنه يشغل منصب القائم بأعمال قائد القوات الجوية منذ عام 2017.

ويأتي هذا التعيين في إطار تغبيرات لدورية قادة الجيش. كما صرح وزير الدفاع الإيراني إن طهران ستعلن عن طائرة مقاتلة حديثة وذلك في الأسبوع المقبل ضمن تطوير القدرات الصاروخية في إيران حيث ستظل في مقدمة أولويات إيران.

وذكر البريغادير جنرال أمير حاتمي "سوف نعرض طائرة في اليوم الوطني للصناعات الدفاعية والناس سيرونها وهي تطير فضلا عن المعدات المصممة لها". كما أضاف "أن تطوير القدرات الصاروخية سيبقى أولوية قصوى لطهران".

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