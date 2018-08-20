طالبان تختطف 170 راكبا من الطريق شمال شرق أفغانستان

أخبار الآن | أفغانستان - (وكالات)

خطف مسلحو طالبان أكثر من 100 راكب من الطريق السريع الذي يربط قندوز بمقاطعة تاخار بشمال شرق أفغانستان. ووفق مسئولين محليين، فإن القوات الأفغانية تسعى جاهدة لإنقاذ الركاب المخطوفين. ولم يكشفوا عن مزيد من المعلومات بشأن العدد الدقيق للمسافرين الذين اختطفوا، إلا أنهم قالوا إن حوالي 170 شخصًا كانوا يسافرون في ثلاث حافلات، عندما تم اختطافهم.

ولم تعلق الجماعات المسلحة من بينهم مقاتلو طالبان بشأن التقرير حتى الآن.وتشهد مناطق واسعة بأفغانستان فى الفترة الحالية مواجهات بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" التى تمكنت من الاستيلاء على مساحة كبيرة فى المناطق الريفية بالبلاد وباشرت شن هجماتها على المدن أيضا.

كما يزداد نفوذ تنظيم داعش وانتشاره فى أفغانستان بعد تعرضه لهزائم متلاحقة فى سوريا والعراق.وفى السياق ذاته تنتظر كابول اليوم الاثنين رد طالبان على اقتراح الرئيس الأفغانى أشرف غنى وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر، وهو عرض رحبت به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى بعد 17 عاما من الحرب.

وكشف غنى عن عرض الحكومة الجديد خلال خطاب بمناسبة عيد الاستقلال فى وقت متأخر الأحد، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستلتزم بالهدنة اعتباراً من الأسبوع الجارى شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه.

وجاء الاقتراح عقب أسبوع من العنف الاستثنائى اقتحم خلاله عناصر طالبان عاصمة ولاية غزنة التى تبعد نحو ساعتين بالسيارة عن كابول وكثفوا القتال ضد قوات الأمن فى أنحاء البلاد ما أسفر عن مقتل المئات.

وقال الرئيس الأفغانى إن مكتبه تخلص من "جميع العقبات" فى طريق السلام مؤكدا أن الإعلان جاء عقب مشاورات أجراها مع علماء دين وأحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدنى. ولم ترد طالبان على عرض غنى بعد لكنها تعهدت الإفراج عن المئات من "سجناء العدو" بمناسبة عطلة عيد الأضحى التى تبدأ الثلاثاء.

المزيد من الأخبار

الشرطة الإسبانية تعلن مقتل رجل يحمل سكينا هاجم أحد مراكزها

إطلاق نار على السفارة الأمريكية في أنقرة