زعيم طالبان يرفض وقف إطلاق النار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفضت طالبان اقتراح الرئيس الأفغاني أشرف غني وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر، وهو عرض رحبت به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بعد 17 عاماً من الحرب. يذكر أن الحكومة الأفغانية عرضت الهدنة خلال خطاب بمناسبة عيد الاستقلال في وقت متأخر الأحد، مشيراً إلى أن قوات الأمن ستلتزم بالهدنة اعتباراً من الأسبوع الجاري شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه.

وجاء الاقتراح عقب أسبوع من العنف الاستثنائي اقتحم خلاله عناصر طالبان عاصمة ولاية غزني وكثفوا القتال ضد قوات الأمن في أنحاء البلاد ما أسفر عن مقتل المئات. وقال الرئيس الأفغاني إن مكتبه تخلص من "جميع العقبات" في طريق السلام، مؤكداً أن الإعلان جاء عقب مشاورات أجراها مع علماء دين وأحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني.

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