داعش يتبنى الهجمات ضد الشرطة في الشيشان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبنى تنظيمُ داعش هجماتٍ استهدفت الشرطة في الشيشان، وأوقعت عدةَ جرحى في صفوفِ قواتِ الأمن.

وذكرَ مصدرٌ أمني أن مقاتلينَ من داعش يهاجمونَ ضباطاً وعناصرَ من الشرطةِ الشيشانية في مناطقَ مختلفة.

وكانت سلسلة هجمات استهدفت اليوم، الشرطة في منطقتين في الشيشان وفي القوقاز، ما أوقع عدة جرحى في صفوف قوات الأمن.

وقال رئيس الشيشان رمضان قديروف على حسابه على تلغرام إنه "ليس لديه أي شك" بأن "مجموعة من الشبان" تقف وراء هذه الهجمات، وقد تحركت بتأثير من أنصار تنظيم داعش على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن أحد المهاجمين حاول تنفيذ هجوم انتحاري لكنه فشل.

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