السلطات التركية تعتقل منفذ الهجوم على السفارة الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تعرضت السفارةُ الأمريكية في أنقرة لإطلاقِ نارٍ لم يوقع إصابات، وسطَ توتراتٍ متصاعدة بين تركيا والولايات المتحدة.

واعتقلت الشرطة التركية شخصا يُشتبهُ بعلاقتهِ بالهجوم، دونَ الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد مكتب محافظ أنقرة أن مبنى السفارة تعرض لإطلاق ست رصاصات، وأن ثلاث طلقات أصابت بوابة المدخل الحديدية وجدارا خارجيا.

وقال المتحدث باسم السفارة ديفيد غينر لفرانس برس إن "حادثاً أمنياً" وقع. وأضاف "لم يتم الإبلاغ عن إصابات ونحن نحقق في التفاصيل. نشكر الشرطة التركية على استجابتها السريعة".

ودان وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو الحادث ووصفه بأنه "هجوم استفزازي". وكتب على تويتر "سنضمن التحقيق في هذا الحادث بسرعة وسيتم إحضار منفذيه أمام العدالة".

وقالت وزارة الخارجية التركية إن إجراءات اتخذت "لضمان أمن السفارة الأمريكية في أنقرة وغيرها من البعثات والموظفين الأمريكيين" في أنحاء البلاد.

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