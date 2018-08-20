الرئيس الصيني يدعو الجيش للمشاركة في الحرب على الفساد

أخبار الآن | بكين - الصين (شينخوا)

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعا الجيش إلى العمل على تكثيف الحرب على الفساد، وذلك في تحذير جديد من المشكلة المتجذرة.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية عن شي قوله، خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المركزية التي استمرت 3 أيام وانتهت الأحد، إن الحرب على الفساد يجب أن تستمر وأن يتم تكثيفها.

وأوضح شي إنه "يجب ألا تكون هناك مجالات محظورة أو أي قدر من التهاون، بالإضافة إلى وضع نظام إشراف كامل وشامل لمعالجة المشكلة"، وقال شي إن الجيش الصيني يجب أن يضمن أن أفراده وعائلاتهم في وضع مستقيم ونظيف.وأضاف أيضا أن هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز قيادة الحزب الشيوعي الحاكم للجيش "للتأكد من وجود ضمانة سياسية قوية لبناء جيش قوي".

وقال ضباط عاملون ومتقاعدون إن الفساد في القوات المسلحة منتشر إلى درجة كبيرة، قد تقوض قدرة الصين على شن الحرب، وأصبح الجيش الصيني، أكبر جيش في العالم، محورا مهما لحملة شي على الفساد منذ توليه السلطة قبل 6 أعوام.

وحذر شي مرارا وتكرارا من الخطر الذي يمثله الفساد على البلاد والحزب الحاكم، وتعهد بعدم التراجع عن الحرب عليه.وجرى التحقيق مع العشرات من الضباط وسجنهم، ومن بينهم شو تساي هو، وقوه بو شيونغ، وكلاهما نائبان سابقان لرئيس اللجنة العسكرية المركزية التي يرأسها شي والمسؤولة بشكل عام عن جيش التحرير الشعبي.

وحُكم على قوه بالسجن مدى الحياة في 2016، فيما توفي شو بالسرطان عام 2015 قبل أن يخضع للمحاكمة.

وتأتي حملة مكافحة الفساد في وقت يكثف فيه شي جهوده لتحديث القوات المسلحة التي تستعرض قوتها عبر المياه المتنازع عليها، في بحري الصين الشرقي والصين الجنوبي وفي عمق المحيط الهادي، علما أن الصين لم تخض حربا منذ عقود.

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