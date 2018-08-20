افتتاح "مشروع ريبي" لتحويل النفايات إلى طاقة في إثيوبيا

أخبار الآن | أديس أبابا - إثيوبيا (وكالات)

دشنت إثيوبيا مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة في العاصمة أديس أبابا، حيث أدى انهيار في مكب للنفايات العام 2017 إلى مصرع أكثر من 110 أشخاص، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

ومصنع "ريبي" لتحويل النفايات إلى طاقة هو الأول من نوعه في إفريقيا بحسب القائمين على المشروع الممول بشكل كامل من الحكومة الإثيوبية.

وتولت البناء شركة كامبردج البريطانية للصناعات المحدودة. وبدأت أعمال البناء في 2014 وبلغت كلفتها 118 مليون دولار، ويقع المصنع بجوار مكب "كوشي" واللفظة تعني "قذارة" باللغة الأمهرية.

ومكب كوشي يعود إلى أكثر من أربعين عاما، ويعتبر أحد أكبر مراكز تجميع النفايات في إثيوبيا ويعمل فيه مئات الأشخاص من أديس أبابا البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.

وفي آذار/ مارس 2017 أدى انهيار في المكب إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص، وقال عمال المكب حينها إن سبب الانهيار هو اختلال الارضية جراء أعمال بناء مصنع الطاقة.

والأحد قال الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي إن إثيوبيا قامت باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المستدامة وإن الحكومة "تأمل من خلال هذا المشروع تحويل الخطر المتزايد للنفايات في وسط المدينة إلى فرصة اقتصادية".

ومن المتوقع أن يعالج المصنع أكثر من 1400 طن من النفايات يومياً، وأن ينتج طاقة كهربائية تقدر بـ25 ميغاواط.

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