ارتفاع حصيلة ضحايا كيرلا إلى 400 شخص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة فيضانات ولاية كيرلا الهندية إلى 400 قتيل، في وقت بلغت فيه قيمة الخسائر في البنى التحتية حوالي ثلاثة مليارات دولار.

ولا يزال الآلاف من الأشخاص عالقين في خمس قرى حول chengannur أحد أكثر الاقاليم تضررا بالفيضانات التي تعرضت لها المنطقة، ما تسبب بانهيارات أرضية وفيضانات جرفت قرى بأكملها.

ولجأ نحو 353 ألف شخص إلى 3026 مخيما أقيمت لإيوائهم في وقت انتشر الجيش وقوات جوية لمساعدة الأشخاص العالقين.

وأصدر السكان نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرين إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات الانقاذ.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي قام بجولة جوية قصيرة لتفقد الولاية السبت، منحها 75 مليون دولار فورا لمساعدتها على مواجهة الكارثة.

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