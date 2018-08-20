إطلاق نار على السفارة الأمريكية في أنقرة

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، لإطلاق نار دون تسجيل أي إصابات. حيث إطلق الرصاص من خلال سيارة بإتجاه السفارة الأمريكية في أنقرة، مما أدى إلى تحطيم بعض النوافذ دون وقوع ضحايا.ولم يذكربعد دوافع الهجوم أو الجهة المسؤولة عن تنفيذه. حسبما ذكرت "سي.إن.إن ترك.

حيث تمر تركيا وأمريكا في الوقت الراهن بأزمة سياسية واقتصادية، بعد فرض واشنطن لعقوبات على أنقرة بسبب استمرار احتجاز القس أندرو برانسون، الذي تتهمه تركيا بالمشاركة في عملية الانقلاب الفاشل لعام 2016.

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