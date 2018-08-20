أفغانستان تترقب رد طالبان على وقف إطلاق النار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تنتظر كابول، رد طالبان على اقتراح الرئيس الأفغاني أشرف غني وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر، وهو عرض رحبت به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بعد 17 عاماً من الحرب. وكشف غني عن عرض الحكومة الجديد خلال خطاب بمناسبة عيد الاستقلال في وقت متأخر الأحد، مشيراً إلى أن قوات الأمن ستلتزم بالهدنة اعتباراً من الأسبوع الجاري شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه.

وجاء الاقتراح عقب أسبوع من العنف الاستثنائي اقتحم خلاله عناصر طالبان عاصمة ولاية غزني وكثفوا القتال ضد قوات الأمن في أنحاء البلاد ما أسفر عن مقتل المئات. وقال الرئيس الأفغاني إن مكتبه تخلص من "جميع العقبات" في طريق السلام، مؤكداً أن الإعلان جاء عقب مشاورات أجراها مع علماء دين وأحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني.

ورحب الحلف الأطلسي وواشنطن بالاقتراح بينما دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طالبان إلى الموافقة على الهدنة. وفي حال وافق تنظيم طالبان على الالتزام بوقف إطلاق النار، فستكون هذه الهدنة الثانية في البلاد منذ الاجتياح الأمريكي في 2001 الذي أسقط نظام طالبان.

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