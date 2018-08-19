زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب لومبوك الإندونيسية مجددا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك الإندونيسية مجددا وبقوة 6.9 درجات بعد ساعات من زلزال آخر ألحق أضرارا عديدة.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن حدوثِ أيِ أضرارٍ تسبب فيها الزلزال الجديد.

وحدد المعهد الجيولوجي الأميركي مركز الزلزال بجنوبِ غرب مدينة بـِيـلانـتينغ على عمق سبعةِ كلم، وقال سكان من شرقِ الجزيرة أنهم شعروا بالهزة.

وشهدت جزيرة لومبوك دمارا واسع النطاق، بعد زلزال بلغت شدته 6.9 درجة، في أوائل أغسطس، تلته عدة هزات ارتدادية.

وكانت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث قالت إن 387 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال، فيما أصبح حوالي 390 ألف شخص، نحو 10 في المئة من سكان لومبوك، بلا مأوى أو مشردين.

اقرا ايضا

زلزال بقوة 6,3 درجات يهز جزيرة لومبوك الإندونيسية

أكثر من 400 قتيل حصيلة الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك