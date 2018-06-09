مقتل جندي امريكي واصابة 4 اخرين بهجوم ارهابي في الصومال

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)



اعلنت القيادة الامريكية في افريقيا (افريكوم) ان جنديا بالقوات الخاصة الامريكية قُتل الجمعة في هجوم بالصومال ادى ايضا الى اصابة اربعة جنود اميركيين وجندي صومالي، واوضحت القيادة ان الهجوم وقع في منطقة جوبالاند الواقعة بالقرب من الحدود مع كينيا ، حيث تُحاول قوات قوامها نحو 800 جندي صومالي وكيني وأمريكي طرد مقاتلي جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.



وتشارك القوات الاميركية تحت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (افريكوم) بالتعاون مع قوة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميصوم) والقوات النظامية الصومالية في عمليات لمكافحة الارهاب، وشنت مرارا غارات وضربات

بواسطة طائرات من دون طيار استهدفت معسكرات تدريب تابعة لجماعة الشباب في مختلف انحاء الصومال.



وليل الاربعاء الخميس شارك جنود امريكيون في غارة ضد جماعة الشباب قرب أفقوي، المدينة الاستراتيجية التي تبعد ثلاثين كيلومترا شمال غرب العاصمة مقديشو، وفي مطلع ايار/مايو قتل جندي اميركي بالرصاص خلال هجوم على صوماليين، وتبين ان الجندي كان يقدم المشورة للجيش الوطني الصومالي، وتشهد البلاد منذ 2007 تمردا مسلحا تقوده جماعة الشباب الارهابية.

اقرأ أيضا:

ماذا حل بالجندي الأمريكي الذي لجأ لكوريا الشمالية منذ 1965؟

