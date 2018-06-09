شبكة CNN تودع الزميل الشيف العالمي "أنتوني بوردين"

أخبار الآن | باريس - فرنسا ( وكالات )

أكدت شبكة CNN الدولية العثور على الشيف العالمي ومقدم برنامج "أجزاء غير معروفة" أنتوني بوردين، منتحرا في منزله عن عمر يناهز ال 61 عاما، وكان بوردين يتواجد في باريس بفرنسا هذه الفترة لتصوير إحدى حلقات برنامجه، إذ قال صديقه المقرب ايريك رايبرت إنه وجد جثة بوردين داخل غرفته في الفندق..

وقالت الشبكة في بيان لها: "يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة زميلنا وصديقنا أنتوني بوردين. حبه للمغامرة، والصداقات الجديدة، والطعام اللذيذ، وقصصه الممتعة من حول العالم جعلت منه راوي قصص عظيم، وقد انضم بوردين إلى شبكة CNN قبل خمس سنوات، تاركا خلفه مجموعة كبيرة من القصص والأطباق، إضافة إلى أشخاص لن ينسوا تاريخه أبدا، وتأتي وفاة بوردين بعد أيام من العثور على مصممة الأزياء كيت سبيد ميتة في منزلها في مانهاتن.

اقرأ أيضا:

بالفيـديو - شيف لبناني يتلاعب بعجينة البيتزا ببراعة



