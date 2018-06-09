توقيف شبيه لزعيم كوريا الشمالية لدى وصوله إلى سنغافورة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

لفت شبيه لزعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ اليوم الجمعة ان السلطات السنغافورية اعتقلته بمجرد وصوله إلى البلاد، الجمعة، حيث أخضع لتحقيق مطوّل.

وأوضح الكوميدي الاسترالي المعروف باسم هوارد إكس والذي يشبه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أنه خضع للتحقيق بشأن آرائه وتوجهاته السياسية لمدة ساعتين ونصف، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسئل الزائر الأسترالي أيضا فيما إذا كان قد شارك في مظاهرات سياسية بدول أخرى.

وتعيش سنغافورة حالة تأهب أمنية قصوى استعدادا لقمة تاريخية تجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وطلبت السلطات السنغافورية من هوارد إكس أن يظل بعيدا عن فندق شانغريلا وجزيرة سنتوسا، وهما مكانان سيحتضنان القمة التاريخية المرتقبة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

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