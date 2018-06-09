ترقب وصول طائرة كيم إلى سنغافورة الأحد المقبل..

أخبار الآن | سنغافورة - سنغافورة ( وكالات )



توقع مصدرٌ مشارك في عمليةِ تنظيمِ زيارةٍ خارجية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، هبوطَ طائرةِ كيم في مطار تشانجي في سنغافورة، يوم الأحد المقبل، قبلَ القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشرت إحدى الصحف صورًا لطائراتٍ عسكرية أمريكية في قاعدةِ بايا ليبار الجوية القريبة من بينها هليكوبتر سطحها أبيض تستخدمُ عادةً لنقلِ مسؤولينَ أمريكيين رفيعي المستوى.



ومن المتوقع أن تركز محادثات الزعيمين يوم 12 من شهر حزيران/يونيو الجاري، على إنهاء برامج الأسلحة النووية والصاروخية في كوريا الشمالية مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية، وأحال مطار تشانجي أسئلة صحفية إلى هيئة الطيران المدني في سنغافورة، ولم ترد الهيئة بعد، ولم يعلن أي طرف خططه المتعلقة بالسفر، ورجحت وسائل إعلام أن يصل ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية التي هبط بها رؤساء أمريكيون سابقون خلال زيارات لسنغافورة.

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