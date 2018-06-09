العثور على الشيف العالمي "أنتوني بوردين" منتحرا في باريس

أخبار الآن | باريس - فرنسا ( وكالات )

عُثر على الطاهي الشهير، أنتوني بوردين منتحراً في غرفة بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس ، وأكد مسؤولون أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطواقم الامنية تتعامل مع الحادثة بانها انتحار وليس قتلاً ، وبوردين من مواليد مدينة ستراسبورغ الفرنسية

واشتهر بوردين إلى جانب عمله التفزيوني بتأليف كتب في الطهي، وكتب أخرى قصصية وغير قصصية تربعت في اعلى قوائم أكثر الكتب مبيعا ، ذلك لأن حبه للمغامرات والأصدقاء والطعام والشراب الجيدين وقصصه المميزة عن العالم جعله قاصا فريدا من نوعه.

وانطلقت شهرة بوردين في عام 2000 مع كتابه عن الطهي الذي حقق أعلى المبيعات ووصف فيه الأجواء خلف الكواليس في المطابخ الراقية ، وكتب فيه بصراحة عن تجربته في اساءة استخدام المخدرات وتعاطيها وبضمنها الكوكايين والهيرويين ، وقال بوردين في مقابلة مع وول ستريت جورنال في مارس إنه قضى أكثر من 250 يوما في العام لتصوير برنامجه.

كان أول برامجه التلفزيونية "جولة طاهٍ في شبكات الطعام" في عام 2002، وبعد ثلاث سنوات أعد لحساب قناة "ترافل" التلفزيونية برنامج "بلا حجز مع أنتوني بوردين" الذي توج بجائزتين من جوائز أيمي للبرامج التلفزيونية ، وانتقل للعمل مع CNN في عام 2013 في برنامج جديد عن الطهي والسفر حمل عنوان "أماكن غير معروفة"، والذي وصل إلى موسمه الحادي عشر.

وقال مسؤولون أمريكيون في قطاع الصحة إن معدلات الانتحار ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المئة منذ عام 1999 ، ما يعكس أزمة متنامية، حيث انتحر ما يقارب من 45 ألف أمريكي في عام 2016 ، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يغادر البيت الأبيض في طريقه لحضور قمة مجموعة الدول جي 7 " أود أن أوصل تعازيي الحارة إلى عائلته..



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