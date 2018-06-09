الرئيس الأمريكي: سألتقي كيم من أجل السلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيذهب إلى سنغافورة للقاء الزعيم ‏الكوري الشمالي كيم جونغ أون لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ونزع ‏السلاح النووي.‏



و قال ترامب في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في ‏كندا إنه واثق من أن كيم سيفعل شيئا إيجابياً من أجل شعبه.‏



و قال ترامب ترامب إن هناك "فرصة فريدة" للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية.‏ و أضاف ترامب أن إجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى بحث التهديدات ‏الإيرانية للعالم ولمنطقة الشرق الأوسط , بالإضافة إلى تهديدات الجماعات ‏الإرهابية والمتطرفة و ما وصفه بالتهديد الذي تشكله الهجرة غير المنضبطة.‏

و أشار ترامب الى أن عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ‏ستكون جيدة , معرباً عن إرتياحه للمناقشات التي وصفها بـ "المثمرة للغاية" ‏حول التجارة في مجموعة الدول السبع.‏

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