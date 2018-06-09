اختراق صيني لأجهزة كمبيوتر للبحرية الأمريكية

أخبار الآن | بكين - الصين ( وكالات )

أعلن مسؤولونُ أمريكيون عن متسللينِ حكوميين صينيين اخترقوا أجهزةَ كمبيوتر خاصة بمتعاقدٍ مع البحرية الأمريكية وسرقوا كمية كبيرة من البيانات الخاصة بالحربِ في أعماقِ البحار، من بينها خططٌ تتعلقُ بصاروخٍ مضاد للسفن، أسرع من الصوت، لاستخدامهِ في الغواصاتِ الأمريكية، وقال المسؤولونَ بشأنِ تحقيقٍ جار ترأسته البحرية إن هذا الاختراق حدث في ينايروفبراير بداية العام الجاري.



وقالت البحرية رداً على سؤال من رويترز: "وفقاً للقواعد الاتحادية فإن الإجراءات السارية تُلزم الشركات بإخطار الحكومة عندما يقعُ حادث إلكتروني ويكون له آثار سلبية فعلية، أو محتملة، على شبكاتها التي تتضمن معلومات غير سرية خاضعة للرقابة. ومناقشة تفصيلات أخرى في هذا الوقت سيكون أمراً غير مناسب"..



وقال متحدث باسم السفارة الصينية لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن "السفارة ليس لديها علم بالاختراق المذكور. وأضاف أن الحكومة الصينية "تؤيد بقوة الأمن الإلكتروني، وتعارض بشدة، وتكافح، كل أشكال الهجمات الإلكترونية طبقاً للقانون".



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