بومبيو: ترامب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في تصريح صحفي له الخميس ، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مستعد لتقديم ضمانات امنية لكوريا الشمالية .

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي: "يدرك الرئيس أن لدى كوريا الشمالية رغبة في ضمان أمنها، وهو مستعد لضمان أن تكون كوريا الشمالية التي تتخلى عن أسلحة الدمار الشامل آمنة".

وتابع الوزير: "تجري الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مفاوضات وتحضيرات مباشرة للقمة، وأكدت كوريا الشمالية رغبتها في نزع السلاح النووي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن إمكانية توقيع اتفاق حول إنهاء الحرب الكورية خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية.

وقال ترامب: "آمل أن تمثل القمة في سنغافورة مستقبلا أفضلا لكوريا الشمالية والعالم".

وتابع: "إذا نجحت القمة يمكننا دعوة رئيس كوريا الشمالية لزيارة الولايات المتحدة".

وأكد ترامب على أن أمريكا قد توقع اتفاقا مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن تطبيع العلاقات شيء نتوقعه ونأمل أن يحدث.

وتوقع، أن لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة يوم 12 يونيو الجاري سيكون مثمرا، مشيرا إلى أن واشنطن لا تفكر حاليا في رفع عقوبات عن بيونغ يانغ.

وأكد ترامب أن "القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأسبوع المقبل ستكون "مثمرة ومثيرة للاهتمام". لافتا إلى أن واشنطن، "لن ترفع العقوبات الآن عن كوريا الشمالية، ولكن لن تضيف عقوبات جديدة في الوقت الراهن".

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