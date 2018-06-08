الكونغو تسجل أول حالة مؤكدة بالإيبولا خلال أكثر من أسبوع

أخبار الآن | جوما - جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

سجلت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أول حالة إصابة مؤكدة بالإيبولا خلال أكثر من أسبوع وإن كان مسعفون قالوا إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في جهود احتواء المرض.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن المريض خالط شخصا يعتقد أنه توفي بالفيروس في 20 مايو أيار وتأكدت إصابته بالمرض يوم الأربعاء في منطقة إيبوكو الريفية.

وبذل المسؤولون الصحيون جهودا كبيرة لاحتواء الوباء في محاولة لتفادي تكرار انتشاره في أفريقيا الوسطى بين عامي 2013 و2016 في غرب أفريقيا والذي أودى بحياة أكثر من 11300 شخص.

وتلقى أكثر من 1800 من العاملين بقطاع الصحة وغيرهم ممن يحتمل تعرضهم للفيروس تطعيما تجريبيا اختبر للمرة الأولى في أواخر فترة انتشار الوباء في غرب أفريقيا.

وفي المجمل سجلت الوزارة 38 حالة إصابة مؤكدة و14 حالة محتملة وعشر حالات مشتبه بها بالإضافة إلى 27 حالة وفاة.



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