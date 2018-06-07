دراسة بريطانية: برامج نزع التطرف ليست فعالة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ذكرت دراسة أُجريت بتكليف من وزارة الداخلية في بريطانيا أن أكثر من 95 في المائة من برامج نزع التطرف ليست فعالة، ما تثير تساؤلات حول برنامج المنع Prevent الحكومي، والذي كان يهدف لمنع تجاه الشباب في بريطانيا للتطرف.

وكشفت الدراسة عن الفشل في النهج المتبع في نزع المناهج من المدارس ومراكز الشباب والنوادي الرياضية وفصول اللغة الإنجليزية.

كما قام فريق البصائر السلوكية BIT" "، وهو وحدة ما يسمى بالتحفيز ، والتي كانت في السابق جزءًا من مكتب مجلس الوزراء ، بفحص 33 برنامجًا غير تقليدي في جميع أنحاء البلاد تهدف إلى حماية الأشخاص الضعفاء من التهديدات المتطرفة.

وجدت الدراسة أن برنامجين فقط كانا فعالين وأن بعض المشاريع كانت ذات نتائج عكسية حيث قال بعض المشاركين إنهم قيدوا حرية التعبير.

وفي الوقت الذي تشير إليه الدراسة عن فشل هذه البرامج أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب في بلاده، تشمل التركيز على ست نقاط أساسية أهمها إصدار تشريع جديد يتماشى مع تحديات العصر الرقمي والأنماط المعاصرة للتطرف، فيما تشير تقارير حكومية إلى بقاء احتمال وقوع هجمات إرهابية خلال العامين المقبلين مرتفعا.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن مستوى التهديد الإرهابي في البلاد شديد، مما يعني أن الهجوم الإرهابي محتمل للغاية، حيث قتل العام الماضي 36 شخصًا وأصيب العشرات في هجمات إرهابية في لندن ومانشستر.

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