إصابة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين بالصين بمرض غامض

أخبار الآن | واشنطن- امريكا (رويترز)

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة أعادت مجموعة من الدبلوماسيين من قوانغتشو في الصين إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنهم يعانون من مرض غامض يشبه إصابة في المخ وألمَ بالفعل بموظفين أمريكيين في كوبا.

وأضافت المتحدثة هيذر ناورت في بيان أنه بعد تأكيد أن موظفا حكوميا عانى من مشكلة طبية في المدينة الواقعة بجنوب الصين أرسلت الوزارة فريقا لفحص الموظفين وأفراد أسرهم بقنصليتها هناك.

ومضت قائلة ”نتيجة لعملية الفحص حتى الآن أرسلت الوزارة عددا من الأفراد من أجل إجراء تقييم شامل للأعراض التي ظهرت عليهم في الولايات المتحدة“.

وقالت المتحدثة ”سيواصل الخبراء الطبيون إجراء عمليات تقييم شاملة لتحديد سبب الأعراض التي تم الإبلاغ عنها وما إذا كان ما سيتوصلون إليه متسق مع تلك (الأعراض) التي لوحظت على الموظفين الحكوميين المتأثرين أم غير متصلة بها بتاتا“.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن وزارة الخارجية أجلت أمريكيين اثنين على الأقل مرضا بعد أن سمعا ضوضاء غريبة في الصين.

وقالت وزارة الخارجية إن في العام الماضي ظهرت الأعراض على 24 أمريكيا من الموظفين الحكوميين وأفراد أسرهم في كوبا وكانت مماثلة لتلك المتصلة بارتجاج المخ وإصابات الدماغ الخفيفة.

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