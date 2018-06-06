فقدان العشرات بسبب البركان في غواتيمالا

أخبار الآن | غواتيمالا - غواتيمالا​ - (وكالات)



أعلنت السلطات في ​غواتيمالا​، أن 192 لا يزالون في عداد المفقودين بعد يومين على ثوران ​بركان​ "فويغو" وتسببه بمقتل 75 شخصا وإجلاء الآلاف من منازلهم.

وأعلن مدير وكالة الحالات الطارئة في غواتيمالا سيرخيو كاباناس انه "الآن أصبحت لدينا معلومات تشمل الأسماء والأماكن التي اعتبر فيها اشخاص في عداد المفقودين: هناك 192 شخصا مفقودا".

وأضاف أن الكارثة أوقعت أيضا 75 قتيلا فضلا عن إجلاء السلطات 4500 شخص من القرى الواقعة في سفح البركان.

تعمل خدمات الطوارئ في غواتيمالا على إجلاء السكان من المناطق المحيطة ببركان "فويغو" بعد ثورانه من جديد وتدفق الحمم البركانية والصخور منه.

وطمرت كل القرى الموجودة على منحدري البركان وغطيت بالرماد والوحل.

وقال علماء البراكين في وقت سابق الثلاثاء إن "الثوران الأولي للبركان تسبب بنشر كميات هائلة من الرماد وصلت إلى 33 ألف قدم في السماء".

وكانت السلطات أعلنت الإنذار الأحمر في عدد من المناطق السكنية الواقعة بالقرب من البركان. كما أغلقت مطار "أورورا" الدولي في العاصمة.

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