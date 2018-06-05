11 قتيلا و25 شخصا عالقين بانفجار منجم في الصين

أخبار الآن | بكين - الصين ( وكالات )

قتل 11 شخصا وأصيب تسعة آخرون بجروح في انفجار داخل منجم للحديد في ولايةٍ شمال شرق الصين، وأوردت فرق الانقاذ أن 25 شخصا ما يزالوا عالقين في المنجم الذي تملكه المجموعة الوطنية الصينية للفحم.

وغالبا ما تشهد الصين حوادث دامية في المناجم.

فقد قتل 18 عاملا إثر تسرب للغاز في منجم للفحم في وسط البلاد في مقاطعة هونان، في أيار/مايو 2017.

وفي اذار/مارس من السنة نفسها، قتل 17 عاملا عندما هوى مصعد كانوا فيه داخل منجم في شمال شرق البلاد.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2016، قتل 59 عاملا على الأقل في انفجارات داخل منجمين في منغوليا ومقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد.



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