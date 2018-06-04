نتانياهو يبدأ جولة أوروبية تركز على إيران

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )



بدأ رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جولة ً أوروبية تركز على الملف النووي الإيراني.

تأتي هذه الجولة ُ بعدما عرضت إسرائيل على الأوروبيين ما قالت إنها مستنداتٌ سرية تكشفُ المساعي الإيرانية لتخصيب اليورانيوم.

وأكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الإثنني أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلادها ستحترم الاتفاق النووي مع طهران، لكنها أبدت تفهمها لـ"قلق" إسرائيل إزاء الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

وقالت ميركل في مداخلة مشتركة مع نتانياهو: "نتفق على ضرورة حث إيران على الحد من أفعالها بالمنطقة "، مبرزة أهمية العلاقات مع إسرائيل بالنسبة لألمانيا.

وفي إطار منفصل، عقد نتانياهو، لقاء مع السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينل في العاصمة الألمانية برلين.

وفي أعقاب محادثات أجراها مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، قال نتانياهو إن جرينل ناشده وهو في المطار، عقد لقاء معه وأضاف أنه لهذا السبب التقاه "لفترة قصيرة"، غير أنه لم يشر إلى مكان وموعد عقد اللقاء.

كان جرينل قد أثار حالة من الانزعاج بسبب تصريحه القائل إنه عازم على تعزيز القوى المحافظة في أوروبا.

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