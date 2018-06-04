مباحثات أمريكية روسية لعقد قمة بين ترامب وبوتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن البيتَ الأبيض يُجري محادثات تمهيدية ً بشأن احتمال عقدِ لقاء ِ قمةٍ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



ونقلت الصحيفة عن مصدر في الإدارة الأمريكية رفض ذكر اسمه، أن السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتس مان يتواجدُ حاليا في الولايات المتحدة لتقديم مساعدته في ترتيب هذا اللقاء.



وأضاف المصدر أن التحضير للقاء لا يزال في مرحلته الأولى، مشيرا إلى أن الجانبين لم يحددا بعد موعدا ومكانا لعقده.

وقال المصدر إن تنظيم اللقاء الرسمي لزعيمي البلدين يعد "المشروع الحالي للسفير هانتسمان، وإن تنفيذ هذا المشروع يستمر منذ عدة أشهر".

وأضافت الصحيفة أن رئيسي الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد والروسي فاليري غيراسيموف سيجريان على الأرجح محادثات قبل لقاء ترامب-بوتين المحتمل.

وأوضحت أن "هذه المحادثات تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في النزاع السوري".

وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي قد أفاد في وقت سابق بأن موسكو لا تبحث احتمال عقد قمة الرئيسين الروسي والأمريكي قبل قمة مجموعة السبع الكبرى المخططة في نوفمبر المقبل.

وكان ترامب دعا بوتن لزيارة واشنطن، خلال اتصال هاتفي "أثار جدلا"، في مارس الماضي، عندما هنأ بوتن بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

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