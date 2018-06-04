عزل 3 مسؤولين عسكريين في القيادة الكورية الشمالية

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية

قال مسؤول أميركي إن ثلاثة ً من أهم ِ المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية عُزلوا من مناصبهم، في حين ِ يستعدُ الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيمُ الكوري الشمالي كيم جونغ أون، للاجتماع في سنغافورة.

المسؤولُ الأمريكي رجح أن يكون المسؤولون الثلاثة هم الأهم في كوريا الشمالية .

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن هناك بعض الانقسام في الجيش بشأن أسلوب كيم في التعامل مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولم يحدد المسؤول الأمريكي هوية المسؤولين العسكريين الثلاثة لكن يونهاب ذكرت أنهم وزير الدفاع باك يونج سيك ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري ري ميونج سو وكيم جونغ جاك مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري.

ويريد ترامب أن تتخلى بيونجيانج عن ترسانتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. ويعتقد أن قيادة كوريا الشمالية تعتبر الأسلحة النووية ضرورية لبقائها.

ونقلت يونهاب عن مسؤول بالمخابرات لم تنشر اسمه القول، إن نو كوانغ تشول النائب الأول لوزير القوات المسلحة الشعبية حل محل باك يونج سيك وزيرًا للدفاع بينما حل محل ري ميونج سو نائبه ري يونج جيل.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب مدير الأمن الوطني بعد على طلبات للتعقيب رسميًا.

ورفضت وزارتا الوحدة والدفاع في كوريا الجنوبية تأكيد التقرير بينما قال مسؤول في وزارة الوحدة إن الحكومة تراقب وضع القيادة في كوريا الشمالية عن كثب.

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