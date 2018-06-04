سالفيني: إيطاليا لا يمكنها أن تصبح مخيم لاجئين لأوروبا

أخبار الآن | روما - ايطاليا (وكالات)

حذر وزير داخلية إيطاليا الجديد، ماتيو سالفيني من ان بلاده لا يمكنها ان تصبح مخيم لاجئين لاوروبا



وتزايدت المخاوف في الأسابيع الأخيرة بشأن موقف الحكومة التي أدت اليمين من قضية المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في البلاد.

وقال زعيم الرابطة الذي يزور صقلية لحشد الدعم لمرشحي حزبه في الانتخابات البلدية المقررة لاحقا هذا الشهر، في إطار جهد اكبر لتعزيز وجود الرابطة في جنوب البلاد "لا يمكن لايطاليا وصقلية ان يصبحا مخيم لاجئين لاوروبا".

واعلن السبت "الاوقات الطيبة انتهت بالنسبة الى المهاجرين السريين : استعدوا لحزم حقائبكم".

واضاف الاحد وسط مناصريه وايضا متظاهرين معارضين من اليسار "لن نعتمد خطا متشددا لكن نهجا حكيما".

وامام مركز استقبال في بوزالو كاد يدور اشتباك بالايدي بين المعسكرين.

وردد مناصرو الوزير الجديد "كنا نحن ايضا مهاجرين في اميركا لكننا لم نسبب كل هذه الفوضى هناك" و"لم يعد هذا استقبال في هذه المرحلة انه استيطان" و"لو كنت اعرق فهذا من عرق جبيني".



وتابع سالفيني"لا احد سيقنعني بان الهجرة السرية ليست وظيفة مربحة ومشاهدة افراد يجمعون المال على ظهر اطفال يموتون يغضبني" بعد ان تبلغ بوفاة 50 مهاجرا قبالة سواحل تونس وتسعة اخرين بينهم ستة اطفال قبالة سواحل تركيا ومهاجر قبالة اسبانيا.

واضاف "بالتالي اعتقد انه من الافضل انفاق الاموال في البلد الاصلي. الان، ان كان هناك منظمات غير حكومية ترغب في القيام بعملها مجانا فهذا جيد".

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