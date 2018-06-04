بركان "فويغو".. نار ألهبت غواتيمالا وشردت سكانها (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



قضى قرابة 25 شخصا على الأقل نحبهم بعد ثوران بركان "فويغو" في غواتيمالا، البركان الذي يوجد على بعد 35 كيلومترا من العاصمة نفث حممه البركانية، وارتفع دخانه آلاف الأمتار، وهو ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص ممن يقطنون في محيطه..

1- أهالي المنطقة المنكوبة في منأى عن حمم بركان "فويغو"..





2_ فرق الإنقاذ تحاول جاهدة الوصول إلى الضحايا لإسعافهم وإجتثاتهم من حطام البركان..

3- كبار السن هم الأكثر تأثرا بغضب "فويغو" الهائج

4 - حتى شباب المنطقة يعانون من الصدمة التي سببها تدفق الحمم البركانية المفاجئة..

5- مراكز الإيواء تمتلئ بالكامل بالضحايا الهاربين من البركان..



الجدير بالذكر، أنه بسبب الحمم المتناثرة الناتجة عن ثوران بركان "فويغو"، قتل 25 شخصا، وهو البركان الأكثر نشاطا في غواتيمالا بأمريكا الوسطى. الشيء الذي دفع السلطات إلى إجلاء ألفي شخص وفق ما تم الإعلان عنه..



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