«اليونيسيف» تحيي اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

تحيى منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف" فى 4 يونيو من كل عام "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء 2018 "



تحت شعار" صفر العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030"، والذى يسلط الضوء على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى توفر المخطط العام العالمي لضمان مستقبل أفضل للأطفال ،



وحددت لأول مرة هدفاً محدداً "الهدف 16"، لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وإنهاء الإساءة لهم وإهمالهم واستغلالهم، والذى سيدمج فى العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف.



. والغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال - من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية - فى جميع أنحاء العالم، ويؤكد هذا اليوم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال. ويسترشد عملها باتفاقية حقوق الطفل، وهى من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التى صدقت على مر التاريخ.



ومن الحقائق المحزنة أنه فى الحالات التى يندلع فيها الصراع المسلح، فإن الأطفال - أكثر أعضاء المجتمعات ضعفا - الأكثر تضررا من عواقب الحرب، وأكثر الانتهاكات الستة شيوعا هى تجنيد الأطفال واستخدامهم فى الحرب والقتل والعنف الجنسى والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.



وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال فى العديد من مناطق الصراع.



وبالتإلى لا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون فى بلدان ومناطق متأثرة بالنزاعات، كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين العنيفين،



وتعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل.

ومنذ أكثر من 20 عاما ، اتحد العالم فى حشد الدعم ضد استخدام الأطفال فى النزاعات المسلحة.. ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق سراح الآلاف من الأطفال نتيجة لخطط العمل التى قررها مجلس الأمن للأمم المتحدة وغيرها من الإجراءات التى تهدف إلى انهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات خطيرة تواجه حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح.فهناك ما يقرب من 250 مليون طفل يعيشون فى البلدان والمناطق المتضررة من الصراعات المسلحة خاصة فى سورية، وأفغانستان ، والصومال ، وفى جنوب السودان.

مصدر الصورة: موقع العرب اليوم

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