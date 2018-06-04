الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تتلكأ عمليات التفتيش

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إنه "لا يرى إيران تتلكأ في عمليات التفتيش النووية"، وذلك في أول خطاب يلقيه أمام مجلس الوكالة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع طهران.



وبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية مايو(أيار) الماضي، استمرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة تنفيذ طهران للاتفاق، وحصلت على حق الوصول إلى المنشآت بموجب مجموعة من قواعد التفتيش الصارمة المعروفة باسم البروتوكول الإضافي ، حسب ما أفاد أمانو في فيينا اليوم الإثنين.



ومع ذلك أضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "التعاون النشط في الوقت المناسب من جانب إيران في إتاحة مثل هذا الوصول سيسهل تنفيذ البروتوكول الإضافي ويعزز الثقة".





ولم يذكر أمانو إذا كانت طهران تتصرف في الآونة الأخيرة بتعاون أقل مما كانت عليه في الأشهر الماضية.



وخفض اتفاق 2015، بشكل كبير من برنامج طهران النووي، ووضعه تحت مراقبة وثيقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنعها من تطوير أسلحة نووية.



وعندما سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق ، أعلن "فرض العقوبات مجدداً ضد إيران".



وقال إن الاتفاق أضعف من أن يمنع إيران من امتلاك رؤوس نووية، وأنه لا يفحص الطموحات الإقليمية الإيرانية وبرنامج الصواريخ.



وتحاول القوى الكبرى خاصةً الدول الأوروبية منها، إنقاذ الاتفاق بحماية الشركات ذات العلاقات التجارية الإيرانية من العقوبات الأمريكية التي ستفرض مجدداً.

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