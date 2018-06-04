إطلاق نار قرب ماراثون سان دييغو في كاليفورنيا

أخبار الآن| كاليفورنيا - الولايات المتحدة - (وكالات)

افادت وسائل اعلام امريكية بإطلاق نار قرب موقع ماراثون سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

من جانبها قالت الشرطة انها اعتقلت شخصا يُشتبه بانه مطلق النار واضافت ان الماراثون استُؤنف من دون ذكر اي تفاصيل عن اسبابِ الحادث او عن احتمال سقوط جرحى.

وكتبت شرطة سان دييغو على "تويتر":"تم اعتقال مطلق النار. لم يعد ثمة تهديد. المكان تم تأمينه. الماراتون استؤنف".

ولم تحدد الشرطة ما إذا كان مطلق النار رجلا أو امرأة كما سبق أن ذكرت وسائل إعلام عدة، كما لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن احتمال سقوط جرحى، بحسب ما نقلت "فرانس برس".



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